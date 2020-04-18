Врач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом

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Польза бани при борьбе с коронавирусом спорная, так как в условиях повышенной влажности вирус долго сохраняется в воздухе, а значит пар может привести к заболеванию. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин «Вечерней Москве».

По словам специалиста, вирус не пугает высокая температура в бане, ведь из-за влажности он все равно оседает на поверхности. «А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию», — пояснил Володин.

Врач напомнил, что баня не является панацеей от всех болезней, так как «парилка не укрепляет иммунитет».

«Резкий перепад температур только улучшает тонус сосудов, но и в этом случае нужно быть осторожным», — добавил он.

Он посоветовал людям пить горячий черный чай с медом, находясь дома, подальше от людных мест и внешнего мира. По мнению Володина, это единственный способ оградить себя от коронавируса.

Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.

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