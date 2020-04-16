Московский врач заявила, что в лечении коронавируса помогает плазма крови переболевших Covid-19

Главный врач московской больницы №51 Марьяна Лысенко сообщила, что использование антительной плазмы людей, переболевших коронавирусной инфекцией Covid-19, позволяет достичь хороших результатов в лечении инфекции. Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

По ее словам, медики ее больницы сейчас уже начали использовать данную плазму от пациентов, которые уже перенесли вирус.

«Мы еще в начале пути, но видим, что это рабочая история», — сказала Лысенко, заметив, что «антитела помогают справиться с ситуацией».

Как рассказала врач, использование такой плазмы «у крайне тяжелой категории пациентов привело к стабилизации их состояния». Лысенко добавила, что следствием этого стало то, что сейчас уже имеется «пациент, который готовится к выписке».

Она также заявила, что сейчас медики будут стимулировать людей, переболевших коронавирусом, сдавать плазму.

По мнению Лысенко, это не будет донорством, поскольку «антительная плазма - это не совсем кровь», а «лекарство от болезни».