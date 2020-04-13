В Японии назвали «блокирующий» коронавирус препарат
Японские ученые предварительно определили препарат, который способен блокировать размножение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на портале bioRxiv.
По их данным, такой возможностью обладает нелфинавир, который используется для лечения ВИЧ в сочетании с другими препаратами.
В рамках исследования медики установили закономерность в применении препарата и сокращении репликационной активности возбудителя COVID-19.
Однако ученые уточнили, что официального средства противостояния коронавирусной инфекции нет, поэтому необходимо продолжать тестирование противовирусных препаратов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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