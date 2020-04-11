Объем выбросов от самолетов в марте снизился из-за пандемии почти на треть

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/10478219/RIAN_02782468.HR.ru-pic905-895x505-99850.jpg">

Количество вредных выбросов от самолетов в марте снизилось почти на треть из-за сокращения числа авиарейсов в мире на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Financial Times.

На сегодняшний день отмена порядка миллиона рейсов по всему миру в марте привела к сокращению объема выбрасываемого самолетами углекислого газа на 28 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По оценкам издания, аналогичного снижения выбросов удалось бы достигнуть, если бы на дорогах прекратили ездить около 6 млн автомобилей.

В материале отмечается, что в мире сократились выбросы и от других видов транспорта. Так, выбросы от автомобилей и мотоциклов сократились в Европе на 88% с начала вспышки коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за прошедшие сутки улучшилась экологическая обстановка