В США начали тестировать вакцину от коронавируса

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Военные в Соединенных Штатах начали тестировать разработанную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказал главный врач комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс, цитирует Reuters.

По его словам, американские военные должны начать испытания на животных уже 7 апреля. Тестирование вакцины займет несколько месяцев. Если безопасность сыворотки будет доказана, то ее начнут испытывать на небольшой группе людей, а в случае успеха — на большой группе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В настоящее время вирусом заразились более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 277 тыс. человек, а погибли — 74 410.

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