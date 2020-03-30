Отправка нового и возвращение старого экипажа с МКС состоится по графику

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что отправка российско-американского экипажа на Международную космическую станцию (МКС) и возвращение нынешнего экипажа состоится по запланированному графику. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пуск «Союза МС-16» состоится 9 апреля.

Корабль «Союз МС-15» с международным экипажем на борту вернется на Землю 17 апреля.

Рогозин отметил, что за эту работу отвечают российские специалисты в установленное программой полета время.

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