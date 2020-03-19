Биолог назвала факторы прекращения пандемии коронавируса

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова назвала факторы, влияющие на прекращение эпидемии нового коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Первым она назвала процесс эволюции вируса. Так, по словам эксперта, в данный момент вирус приспосабливается к человеческому организму, однако не известно, как он поведет себя дальше.

В качестве второго фактора она выделила приобретение иммунитета людьми. Баранова пояснила, что как только коронавирусом переболеет около 70% населения, появятся люди с антителами к нему. Тогда передача коронавируса перестанет носить такой массовый характер.

Кроме того, по мнению биолога, тогда у всех появится иммунитет к данному вирусу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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