Илон Маск считает панику вокруг коронавируса глупостью

Основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что паника из-за распространения коронавируса преувеличена.

«Паника из-за коронавируса — это глупость», — написал он на своей странице в Twitter.

При этом в феврале Маск сообщил CNBC, что распространение коронавируса может оказать на Tesla существенное негативное влияние.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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