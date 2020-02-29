Российскую тест-систему для обнаружения коронавируса отправят в Монголию

Российская тест-система на обнаружение коронавируса 2 марта будет отправлена в Монголию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Отмечается, что отечественные тест-системы также получила Северная Корея.

«По состоявшемуся отработанному запросу вместе с Министерством иностранных дел будут направлены в Монголию», — сказала Попова.

Также она добавила, что эксперты создали достаточное количество подобных систем, чтобы их можно было использовать не только в России, но отправлять еще и за рубеж.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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