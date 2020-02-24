Из-за аномальной погоды в Москве распустились подснежники
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В Москве раньше времени появились подснежники из-за чрезмерно теплой погоды для данного времени года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как отмечается, первые подснежники были найдены на территории «Долины реки Сетунь».
По словам специалистов, обычно эти цветы расцветают в конце марта — в начале апреля. Кроме того, во многих странах День подснежника отмечается 19 апреля.
В пресс-службе отметили, что подснежников существует около 20 видов, однако в российской столице растет лишь один из них — белоснежный.
Почти все подснежники занесены в Красную книгу.
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