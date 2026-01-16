Размер шрифта
Путин примет участие в Совете глав стран СНГ

Путин примет участие в Совете глав стран СНГ в Туркмении 9 октября
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в Совете глав государств — членов СНГ, который состоится в Туркмении 9 октября 2026 года. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин, его слова приводит ТАСС.

«В октябре Туркменистан посетит министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, а 9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» (в туркменском городе Туркменбаши - прим.) запланировано заседание Совета глав государств — членов СНГ, в котором примет участие Владимир Владимирович Путин», — сказал он.

Волынкин добавил, что 28-29 января в Ашхабад приедет российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным, чтобы провести двусторонние консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности.

«Ожидаем визит председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина в рамках заседания глав правительств государств — участников СНГ», — заключил дипломат.

В декабре Владимир Путин заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) утвердилось в качестве авторитетного объединения.

Ранее в Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ.

