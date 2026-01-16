Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Стало известно о возгорании в пятиэтажном доме в Москве

РЕН ТВ: пожар начался в квартире московской пятиэтажки, жильцов эвакуируют
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В одной из квартир пятиэтажного дома начался пожар. Жильцов эвакуируют, пишет РЕН ТВ.

«Из окон квартиры валит густой черный дым, а в доме сейчас находятся около 100 человек», — говорится в посте.

В нем также сказано, что количество пострадавших уточняется, на место прибывают экстренные службы.

Других подробностей не сообщается.

Официальных комментариев по поводу происшествия на момент публикации нет.

Накануне в поселке Кропачево Челябинской области ночью произошел пожар в жилом доме, в результате чего не удалось спасти семилетнюю девочку. К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю здания и одну из квартир, пламя распространялось открыто. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 200 квадратных метров.

Самостоятельно из здания выбрались девять человек, в том числе пятеро из горящей квартиры. Среди них были трое детей — девочки 2012, 2022 и 2023 годов рождения. Никто из эвакуированных не пострадал.

Ранее в Москве горящий мужчина выбежал из гаража и рухнул в сугроб.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638803_rnd_6",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+