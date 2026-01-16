Стало известно о возгорании в пятиэтажном доме в Москве

В одной из квартир пятиэтажного дома начался пожар. Жильцов эвакуируют, пишет РЕН ТВ.

«Из окон квартиры валит густой черный дым, а в доме сейчас находятся около 100 человек», — говорится в посте.

В нем также сказано, что количество пострадавших уточняется, на место прибывают экстренные службы.

Других подробностей не сообщается.

Официальных комментариев по поводу происшествия на момент публикации нет.

Накануне в поселке Кропачево Челябинской области ночью произошел пожар в жилом доме, в результате чего не удалось спасти семилетнюю девочку. К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю здания и одну из квартир, пламя распространялось открыто. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 200 квадратных метров.

Самостоятельно из здания выбрались девять человек, в том числе пятеро из горящей квартиры. Среди них были трое детей — девочки 2012, 2022 и 2023 годов рождения. Никто из эвакуированных не пострадал.

Ранее в Москве горящий мужчина выбежал из гаража и рухнул в сугроб.