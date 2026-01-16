Ученый объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» Путиным к Юпитеру кометы

Комета 3I/ATLAS, которую президент Владимир Путин в шутку назвал «российским секретным оружием», не имеет классического хвоста, так как это характерно для объектов, значительно удаляющихся от Солнца. Об этом ТАСС рассказал профессор Иркутского госуниверситета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

»<...> Она (комета 3I/ATLAS — прим.ред.) получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающие из ядра кометы, «гаснут», поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше», — рассказал астрофизик.

По словам Язева, ученые отмечают и фиксируют отличия от «наших» комет в характеристиках пыли 3I/ATLAS, так как ядро небесного тела формировалось в другой планетной системе.

«<...> и их зафиксировано уже немало. Набирается все больше данных об условиях в другой планетной системе, откуда пришла эта комета», — пояснил ученый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позднее ученые установили, 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Ранее в Гарварде сообщили о странных изменениях у кометы 3I/ATLAS.