Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Наука

Ученый объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» Путиным к Юпитеру кометы

Астрофизик Язев: отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS не является аномалией
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

Комета 3I/ATLAS, которую президент Владимир Путин в шутку назвал «российским секретным оружием», не имеет классического хвоста, так как это характерно для объектов, значительно удаляющихся от Солнца. Об этом ТАСС рассказал профессор Иркутского госуниверситета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

»<...> Она (комета 3I/ATLAS — прим.ред.) получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающие из ядра кометы, «гаснут», поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше», — рассказал астрофизик.

По словам Язева, ученые отмечают и фиксируют отличия от «наших» комет в характеристиках пыли 3I/ATLAS, так как ядро небесного тела формировалось в другой планетной системе.

«<...> и их зафиксировано уже немало. Набирается все больше данных об условиях в другой планетной системе, откуда пришла эта комета», — пояснил ученый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позднее ученые установили, 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Ранее в Гарварде сообщили о странных изменениях у кометы 3I/ATLAS.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638887_rnd_8",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+