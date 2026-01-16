Фон дер Ляйен не явится в Европарламент на третий вотум недоверия в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направит на третий вотум недоверия в Страсбург вместо себя еврокомиссара по торговле. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе, ее слова передает ТАСС.

«Любой член Еврокомиссии может принимать участие в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия ЕК. В этот раз вотум недоверия выносится исключительно по соглашению с «Меркосур», поэтому еврокомиссар по торговле и межинституциональным отношениям Марош Шефчович будет представлять Еврокомиссию на этих дебатах», — заявила она.

Третий вотум недоверия Еврокомиссии под руководством Фон дер Ляйен будет вынесен на голосование на заседании Европарламента 19 января. Инициатором этого решения выступила парламентская группа «Патриоты», возмущенная решением Евросоюза подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком («Меркосур»). По мнению представителей аграрного лобби ЕС и ряда правых партий, это соглашение threatenирует европейскую модель сельского хозяйства, так как оно откроет путь для дешевої продукции из Южной Америки, что может вытеснить местных производителей.

Первые два вотума недоверия Еврокомиссии, предложенные евродепутатами в прошлом году, не увенчались успехом. Они не набрали даже четверти голосов Европарламента, причем три крупнейшие фракции в целом поддерживают Фон дер Ляйен.

Ранее во Франции заявили, что фон дер Ляйен «плюнула в лицо французам».