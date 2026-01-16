Тимошенко назвала имя депутата, который «сдал» ее НАБУ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что показания против нее по делу о взятке дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин. Заседание транслировалось украинским телеканалом ТСН.

«Могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. <...> Господин Копытин — это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ», — сказала она.

Во время слушаний Тимошенко также заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

