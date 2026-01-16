Размер шрифта
Тимошенко назвала имя депутата, который «сдал» ее НАБУ

Тимошенко заявила, что депутат Копытин «сдал» ее НАБУ
НАБУ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что показания против нее по делу о взятке дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин. Заседание транслировалось украинским телеканалом ТСН.

«Могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. <...> Господин Копытин — это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ», — сказала она.

Во время слушаний Тимошенко также заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Ранее Тимошенко сделала резкое заявление о действующей власти на Украине.

