Культура

«Крыса в коллективе»: экс-директор Успенской выманивал деньги у ее фанатов

Экс-директор Успенской Сурма собрал 160 тыс. рублей за несуществующий концерт
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший директор певицы Любови Успенской Никита Сурма обвинен в мошенничестве. Эту информацию подтвердил представитель артистки Александр Иваненко Telegram-каналу «Звездач».

Сурма продавал билеты на концерт звезды в Барвихе, который никогда не планировался. Перед Новым годом мошенник получил около 165 тыс. рублей.

Представитель Успенской уточнил, что информация о противоправных действиях директора вскрылась, когда несколько покупателей обратились с вопросами о месте и времени проведения мероприятия. Также выяснилось, что Сурма угрожал пострадавшим, которые требовали от него возврата средств.

«Он был уволен из-за профнепригодности и мошенничества. Он продавал людям билеты на несуществующие концерты и этому есть доказательства, есть и пострадавшие», — заявил Иванченко.

Продюсер Олеся Сазыкина, комментируя ситуацию подтвердила, что число пострадавших достаточно велико. По ее словам, Сурма использовал разные банковские карты для получения переводов. Она предположила ситуация может развиться в гражданско-правовое дело, но не исключила и более серьезных последствий.

«Если вы не хотите, чтобы в вашем коллективе появилась крыса, никогда не берите этого [человека] на работу», — возмущенно подытожил Александр Иваненко.

Ранее сообщалось, что Микки Рурк пытается вернуть фанатам собранные для него $100 тысяч. 

