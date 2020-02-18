Китай возобновил работу на обратной стороне Луны
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Китайский луноход «Юйту-2» и аппарат «Чанъэ-4» возобновили работу на обратной стороне Луны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр программы освоения Луны и космического пространства при Государственном космическом управлении КНР.
Отмечается, что аппарат вышел из спящего режима в 06.57 по пекинскому времени (01:57 мск), а луноход «проснулся» в понедельник, 17 февраля.
По данным ведомства, оба устройства находятся в нормальном рабочем состоянии.
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