Китай возобновил работу на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» и аппарат «Чанъэ-4» возобновили работу на обратной стороне Луны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр программы освоения Луны и космического пространства при Государственном космическом управлении КНР.

Отмечается, что аппарат вышел из спящего режима в 06.57 по пекинскому времени (01:57 мск), а луноход «проснулся» в понедельник, 17 февраля.

По данным ведомства, оба устройства находятся в нормальном рабочем состоянии.

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