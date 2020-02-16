В США стартовала ракета Antares с кораблем Cygnus

С космодрома Валлопс в Виргинии в Соединенных Штатах стартовала ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен отправиться к МКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ракета стартовала в 23.21 мск. Ее полет проходит в штатном режиме.

Ранее ее старт откладывался дважды. Ракета с космическим кораблем должна была стартовать в субботу, 15 февраля. Также 10 февраля стало известно, что запуск ракеты-носителя Antares был отменен за две минуты до предполагаемого старта.

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