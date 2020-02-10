Пуск ракеты Antares отменен за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares был отменен за две минуты до предполагаемого старта. Об этом сообщается в эфире NASA TV.

Отмечается, что ракета должна была отправиться вместе с кораблем Cygnus, который содержал на борту 1,6 тонны оборудования для МКС, а также примерно тонну научного груза и 757 килограммов груза, предназначенного для членов экипажа.

Причины, по которым был отложен старт, не уточняются. Также не приводится информация о дате и времени повторного запуска ракеты.

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