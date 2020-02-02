Разноцветные львята впервые родились в сафари-парке «Тайган» в Крыму

В крымском сафари-парке «Тайган» впервые у львицы родились львята разных окрасов. Об этом сообщает портал «Крым Реалии» со ссылкой на директора зоопарка Олега Зубкова.

Зубков отметил, что когда я взял львят в руки, то удивился: один львенок — рыжий, два другие — белые.

По его словам, в данном сафари-парке часто рождаются львята. Но чтобы они были разных пород — такое впервые.

Уточняется, что львята одного возраста и от одной самки. Родители львят — рыжая львица и белоснежный лев.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Там свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей.