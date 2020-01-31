Запуск «Союза» с Плесецка перенесен на февраль

Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с военным спутником связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк отложен до февраля 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Пуск состоится 14 февраля, если будет решена проблема с кабельной сетью третьей ступенью ракеты. На данный момент специалисты продолжают выяснять причины неисправности.

Если причина проблемы не будет установлена, на космодром доставят новую третью ступень или заменят ракету-носитель полностью. В этом случае запуск спутника придется отложить до 28 февраля, отметил источник.

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