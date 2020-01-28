SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink в космос из-за непогоды

Американская компания SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink из-за плохих погодных условий. Об этом компания написала на своей странице в Twitter.

Отмечается, что запуск Starlink запланирован на 29 января, на 09.06 по времени Восточного побережья США (17.06 мск). Перенос запуска связан из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками интернет-связи должен был пройти на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида вечером 27 января.

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