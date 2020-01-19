Ученые предупредили любителей рыбных и крабовых палочек о последствиях

Ученые Калифорнийского университета в США заявили, что рыбные и крабовые палочки вкусные, но опасны для планеты. Об этом говорится на сайте вуза.

Новое исследование воздействия морепродуктов на климат показало, что переработка рыбы при создании крабовых и рыбных палочек приводит к значительным выбросам парниковых газов в атмосферу. В частности, для экологии вредны контейнеры, в которых перевозят рыбу для дальнейшего изготовления продукции.

«Продовольственная система является значительным источником глобальных выбросов», — говорится в сообщении.

Также было установлено, что многие производители экономят на топливе во время перевозке рыбы, в результате чего в атмосферу выделяются вредные вещества в больших объемах.

«Недостаточно просто смотреть на рыбалку. Картина намного больше и сложнее», — констатировали ученые.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Рыба-пенис» появилась на пляже Калифорнии

— Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей