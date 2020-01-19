Новая форма космических войск США рассмешила пользователей сети

Пользователи сети оценили новую форму американских космических войск. Большинство людей охарактеризовали ее, как «ужасающе веселую», согласно комментариям к посту страницы фанатов Космических сил правительственной организации в Twitter.

Новая униформа космических войск имеет зеленые оттенки. Именно цветовая гамма больше всего вызвала насмешек и негодований у пользователей. Некоторые считали, что новая униформа больше подойдет лесникам. Другие пытались понять, зачем камуфляж в космосе. Остальные просто моделировали разные ситуации использования подобной униформы. Например, один из комментаторов отметил, что такая форма будет полезна, если американцы собираются прятаться от расы эвоков из саги «Звездные войны».

«В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны... Я сначала подумал, что это шутка...Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел — камуфляж в космосе», — гласят комментарии к посту.

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