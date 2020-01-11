Выход космонавтов из России с борта МКС в космос отложен на неизвестный срок
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В Центре подготовки космонавтов заявили, что запланированный на 15 января выход российских космонавтов в открытый космос не состоится. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным другого источника агентства, новых сроков пока нет.
Уточняется, что причиной невыхода космонавтов стали запланированные также в январе три выхода в открытый космос астронавтов по программе США.
Кроме того, по словам источника, российские космонавты также вряд ли совершат выход со станции в период с февраля по апрель.
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