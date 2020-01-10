Названа самая опасная для человека диета

Ученые совместно с врачами сравнили существующие диеты и выбрали самую опасную для здоровья человека, пишет сайт kp.ru.

На первом месте оказалась кетодиета, которая была признана самой опасной, так как из-за нее у людей развиваются различные болезни, в том числе рак и диабет. В рамках этой диеты, люди резко меняют свой рацион, сокращая углеводы и увеличивая жиры. Врачи констатировали, что снизить вес при помощи кетодиеты можно, но долго ее соблюдать нельзя.

По словам специалиста, после такой диеты у людей бывает ломота в теле, подозрительность, агрессия, упадок сил и снижение когнитивных способностей.

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