Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink

C пускового комплекса SLC 40 на базе американских ВВС на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 микроспутниками Starlink на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру. Данная система связи повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет, соответствующий стандарту 5G.

В первую очередь, SpaceX собирается обеспечить высокоскоростным интернетом жителей юга Соединенных Штатов к концу 2020 года.