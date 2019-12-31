Экипаж МКС встретит Новый год 15 раз

Экипаж Международной космической станции (МКС) встретит Новый год пятнадцать раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» и Центр управления полетами (ЦУП).

Космонавты преодолеют границу между 2019 и 2020 годом пятнадцать раз из-за сложившихся баллистических условий, заявили в ЦУП.

Экипаж станции встретит Новый год над Тихим океаном по московскому времени, над Сибирью – по Гринвичу, над Атлантическим океаном – по времени Хьюстона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский экипаж МКС займется поиском полезных ископаемых

— Космонавт из России заявил, что МКС тянет страну на дно

— Эксперт назвал «детским садом» план отправить в космос роботов-кентавров