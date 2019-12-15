Немецкий кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье своего сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл рассказал, что делает для того, чтобы сохранить свое сердце здоровым. Об этом сообщает Focus.

Дилл утверждает, что три раза в неделю он по часу гуляет, независимо от погоды, так как для сердца важна регулярность.

Он также отказался от использования лифта и обычно пользуется лестницей.

Помимо физических упражнений кардиолог придерживается определенных правил в питании, чтобы поддерживать стабильный вес. Так, например, мясу Дилл предпочитает рыбу и овощи.

Врач также обратил внимание, что главным фактором заболеваний сердца является стресс, так как он часто является причиной проблем со сном и вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и большого количества сладостей.

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