Резервный спутник «Глонасс» запустят в 2020 году

Резервный навигационный спутник «Глонасс-М» намерены запустить на орбиту в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что он станет заменой аппарату, который отказал в ноябре.

Как стало известно, запуск спутинка планируется совершить 5 или 12 февраля.

«Роскосмос» пока отказался комментировать данную информацию.

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