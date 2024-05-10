Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на должность премьера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с утверждением на должность главы правительства Российской Федерации. Об этом сообщает агентство БелТА.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ.

Из выступления Мишустина в Госдуме стало известно, что в России пересмотрят модель оплаты труда бюджетников, создадут реестр нуждающихся граждан, реализуют программу модернизации первичного звена здравоохранения и не будут вводить ограничения для зарубежного бизнеса в РФ.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет после утверждения Мишутина на посту главы кабмина и кто войдет в состав нового правительства.