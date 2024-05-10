Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на должность премьера

БелТА: президент Белоруссии Лукашенко поздравил Мишустина с назначением

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с утверждением на должность главы правительства Российской Федерации. Об этом сообщает агентство БелТА.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ.

Из выступления Мишустина в Госдуме стало известно, что в России пересмотрят модель оплаты труда бюджетников, создадут реестр нуждающихся граждан, реализуют программу модернизации первичного звена здравоохранения и не будут вводить ограничения для зарубежного бизнеса в РФ.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет после утверждения Мишутина на посту главы кабмина и кто войдет в состав нового правительства.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами