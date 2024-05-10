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Над Белгородом снова сработала система ПВО

Гладков: система ПВО уничтожила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

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Shutterstock

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на подлете к городу были уничтожены несколько воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Чиновник также уточнил, что в 12 частных жилых домовладениях, расположенных в селе Никольское, выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждена одна надворная постройка и одна машина. Кроме того, на территории промышленного предприятия поврежден один трактор. В селе Таврово осколками посечена кровля одного частного жилого домовладения, заявил губернатор.

Он добавил, что на местах работают оперативные и аварийные службы.

Незадолго до этого в Минобороны России заявили, что силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Днем 10 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

В этот день в Белгородской области неоднократно запускали сирену ракетной опасности.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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