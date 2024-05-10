Над Белгородом снова сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на подлете к городу были уничтожены несколько воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.
Чиновник также уточнил, что в 12 частных жилых домовладениях, расположенных в селе Никольское, выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждена одна надворная постройка и одна машина. Кроме того, на территории промышленного предприятия поврежден один трактор. В селе Таврово осколками посечена кровля одного частного жилого домовладения, заявил губернатор.
Он добавил, что на местах работают оперативные и аварийные службы.
Незадолго до этого в Минобороны России заявили, что силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Днем 10 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.
В этот день в Белгородской области неоднократно запускали сирену ракетной опасности.
Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.