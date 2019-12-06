Ракета «Союз-2.1а» с кораблем с новогодними подарками стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13», которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Ракета стартовала с 31-й площадки Байконура.

«Прогресс МС-13» уже выведен на околоземную орбиту.

Корабль должен доставить на станцию, продукты, воду, топливо и необходимое оборудование. В том числе на МКС доставят новогодние подарки для экипажа.