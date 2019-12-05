СМИ назвали сроки первого коммерческого пуска с космодрома Восточный

Первый пуск с российского космодрома «Восточный» следует ожидать в 2020 году, сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, первый полностью коммерческий пуск запланирован на 18 апреля следующего года. С космодрома должны запустить спутники на ракете «Союз-2».

«За ними последуют пуски в мае, июне и июле», — добавил источник.

Уточняется, что на строительство этого космодрома было выделено 91 млрд рублей.

Стоит отметить, что в 2017 году был также произведен запуск с Восточного коммерческих микроспутников спутников, которые дополнили российский космический аппарат «Метеор-М» номер 2-1.

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