В МИД Германии заявили, что будут углублять сотрудничество с Россией

Государственный министр иностранных дел по вопросам международного культурного сотрудничества Германии Мишель Мюнтеферинг заявила, что страна намерена углублять сотрудничество с Россией в сфере науки и образования. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, для обеспечения прогресса и инноваций, немецкой стороне необходим «свободный трансграничный научный обмен».

«На большие вызовы нашего времени мы может ответить, только работая сообща. Сотрудничество российских и немецких вузов, сотрудничество в науке, исследованиях показывают, чего можно добиться, когда мы объединяем силы», — отметила Мюнтеферинг.

Она также подтвердила, что Германия планирует углублять такое взаимодействие с Россией.