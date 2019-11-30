В МИД Германии заявили, что будут углублять сотрудничество с Россией
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Государственный министр иностранных дел по вопросам международного культурного сотрудничества Германии Мишель Мюнтеферинг заявила, что страна намерена углублять сотрудничество с Россией в сфере науки и образования. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, для обеспечения прогресса и инноваций, немецкой стороне необходим «свободный трансграничный научный обмен».
«На большие вызовы нашего времени мы может ответить, только работая сообща. Сотрудничество российских и немецких вузов, сотрудничество в науке, исследованиях показывают, чего можно добиться, когда мы объединяем силы», — отметила Мюнтеферинг.
Она также подтвердила, что Германия планирует углублять такое взаимодействие с Россией.