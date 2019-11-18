Обыски проходят в новосибирском отделении РАН

В понедельник, 18 ноября, в новосибирском отделении российской академии наук (РАН) проходят обыски. Об этом сообщает местное издание «Академ онлайн» со ссылкой на источник.

Согласно имеющимся данным, в отделение пришли оперативники ФСБ и следователи. Они обыскали не только отделение РАН, но и квартиры некоторых сотрудников.

Издание отмечает, что утренние обыски могут быть связаны с незаконной приватизацией коттеджа, который принадлежит дочери экс-председателя СО РАН.

Как добавило агентство «Интерфакс- Сибирь»», был задержан экс управделами Сибирского отделения РАН Эдуард Скубневский. Его подозревают в превышении своих полномочий. Предполагается, что он нанес ущерб от своих действий на сумму более 67 млн рублей.