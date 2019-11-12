Роботу Федору открутят ноги
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Робот Федор для работы на Луне может получить колеса лунохода сето ног, сообщает «Интерфакс».
Как говорится в фильме на YouTube-канале госкорпорации, вместо ног робот будет оснащен колесной база. При этом уточняется, что торсовая и манипуляторная часть, скорее всего, останутся от Федора.
При этом исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что создание машин для работы на Луне — это работа на будущее. В ближайшей перспективе — работа с роботами в околоземном пространстве.
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