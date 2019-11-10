В Пскове обнаружено «подпольное казино» XVII века

Псковскими археологами было обнаружено «подпольное казино» второй половины XVII века. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Археологический центр Псковской области.

В раскопе в центре города на месте бывшей ТЭЦ найдена скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк — разновидности «Мельницы».

Поясняется, что в годы царствования Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Поэтому игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие.

По словам исследователей, в случае визита незваных гостей на скамью можно было просто сесть или накрыть ее тканью, скрыв от чужих глаз.

«В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей», — добавили эксперты.

Отмечается, что археологические работы на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни были начаты в 2016 году.

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