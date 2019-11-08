Илон Маск рассказал о перспективах создания колонии на Марсе
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Основатель американской корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшее время будет проблематично разместить колонию на Марсе. Об этом бизнесмен написал написал в своем аккаунте в Twitter.
По словам Маска, для проектирования самодостаточного города на необитаемой планете потребуется несколько десятков лет и тысяч полетов на ее поверхность.
Он также отметил, что расстоянии между Землей и Марсом сокращается лишь один раз в два года. Этот период является единственным, когда корабли могут полететь на планету.
Бизнесмен считает, что для строительства колоний потребуется примерно 20 лет.
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