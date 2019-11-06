Нарколог рассказал об опасности электронных сигарет

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии электронных сигарет на организм человека, сообщается на сайте ведомства.

По словам Холдина, при горении табака выделяется более 250 вредных для здоровья человека веществ, из них 69 – канцерогены.

Специалист отметил, что альтернативные способы курения, такие как системы нагревания табака, ошибочно кажутся безопасными, так как даже в этом случае зафиксировано выделение потенциально канцерогенных веществ.

Также Холдин акцентировал внимание на том, что появление разнообразных приспособлений для потребления никотина не способствует снижению уровня курения: новые гаджеты привлекают покупателей, которые впоследствии переходят на обычные сигареты.

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