Обнародованы данные о немецких ученых, работавших над атомной бомбой в СССР

Госкорпорация «Росатом» раскрыла ранее засекреченные сведения о крупных немецких ученых, которые занимались разработками атомного оружия в Германии во времена Второй мировой войны, а в дальнейшем участвовали в создании первой атомной бомбы в СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что многие из обнародованных документов ранее не публиковались.

Среди них есть «анкеты специального назначения», которые заполняли ведущие ученые Германии довоенного периода, которые позже прибыли в Советский Союз.

Всего в разработке первой советской атомной бомбы участвовали более 300 немцев, включая членов их семей.

Советский Союз для работы по атомной проблематике добровольно приехало более 300 немцев, включая членов их семей.

Среди специалистов были лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель.

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