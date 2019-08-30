Роскачество объяснило опасность чипсов и картофеля фри

Роскачество рассказало о токсичном веществе, которое содержится в картофеле фри, чипсах и других блюдах. Об этом сообщают «Известия» .

Акриламид возникает в продуктах содержащих крахмал при обжаривании и выпекании с использованием температуры выше 120°С.

Акриламид дает золотистый цвет картофелю фри или золотистую корочку свежего хлеба. Также он может содержаться в картофельных чипсах, пончиках.

Кроме того, токсичное вещество присутствует в жареном мясе, снеках и выпечки. Так, в человеческий организм может попадать несколько миллиграммов акриламида, а его высокое содержание в организме может негативно влиять на здоровье.

Чтобы минимизировать появление акриламида в пище приготовленной дома, стоит почистить и замочить картошку от 60 до 120 минут. Нарезать картофель следует толстыми ломтиками, в них будет меньше токсичного вещества. Так в ней уменьшится содержание крахмала и в готовом блюде акриламида станет меньше. Кроме того, не следует запекать картофель до коричневой корочки.

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