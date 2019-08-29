Российские космонавты полетят на космических кораблях США

Первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов заявил, что российские космонавты будут летать на коммерческих кораблях США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, будет происходить взаимный обмен в составах экипажей при вводе в эксплуатацию кораблей. Так, одним из космонавтов на борту будет россиянин, и наоборот.

Отмечается, что американская компания SpaceX разрабатывает пилотируемые корабли Starliner.

В Роскосмосе сообщили, что полеты начнутся после проверки безопасности кораблей.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство отказалось от использования российских «Союзов». для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.