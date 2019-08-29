Российские космонавты полетят на космических кораблях США
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Первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов заявил, что российские космонавты будут летать на коммерческих кораблях США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, будет происходить взаимный обмен в составах экипажей при вводе в эксплуатацию кораблей. Так, одним из космонавтов на борту будет россиянин, и наоборот.
Отмечается, что американская компания SpaceX разрабатывает пилотируемые корабли Starliner.
В Роскосмосе сообщили, что полеты начнутся после проверки безопасности кораблей.
Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство отказалось от использования российских «Союзов». для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.