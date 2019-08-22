В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

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Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход «Титаник», сообщает РИА «Новости».

Видеозапись опубликовала компания Triton Submarines. На ней видно, насколько корпус корабля повредили коррозия и микроорганизмы.

Отмечается, что наиболее сильно пострадала правая сторона, где когда-то располагались офицерские каюты, а также каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами.

По мнению ученых, судно продолжит разрушаться.

Британский пароход «Титаник», который являлся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, столкнулся с айсбергом 14 апреля 1912 года. Это произошло во время его первого рейса, когда «Титаник» направлялся из Саутгемптона в Нью-Йорк. Судно затонуло спустя два часа 40 минут. Трагедия унесла жизни 1496 человек.

Ранее исследователи рассказали о повреждениях «Титаника».