Российские ученые разработали 18 диагностических препаратов для выявления инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ученые рпазработали диагностические препараты, которые позволяют выявлять возбудителей опасных инфекций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего было разработано 18 препаратов.

Попова заявила, что семь из них уже зарегистрированы в Российской Федерации и вошли в применение.

Препараты позволяют выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней.

Ранее был назван способ снизить риск сердечных заболеваний для заядлых курильщиков.