Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
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Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на данные опроса докторов.
Медики сообщают, что данное вещество устарело из-за агрессивного влияния на кожу и способности вызывать на ней ожоги.
Согласно их советам, лучше использовать водный раствор йода, который также максимально обеззараживает рану.
Врачи отмечают, что такое средство помогает эффективнее бороться с различными инфекциями. нежели чем зеленка.