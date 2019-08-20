Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на данные опроса докторов.

Медики сообщают, что данное вещество устарело из-за агрессивного влияния на кожу и способности вызывать на ней ожоги.

Согласно их советам, лучше использовать водный раствор йода, который также максимально обеззараживает рану.

Врачи отмечают, что такое средство помогает эффективнее бороться с различными инфекциями. нежели чем зеленка.