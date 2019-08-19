Рогозин отреагировал на шутку про «дырочку» в «Союзе»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Сети о дыре в ракете «Союз». Комментарий он написал в своем твиттере.

Под публикацией с видео с транспортировкой РКН «Союз-2.1.а» на стартовый комплекс на Байконуре появился комментарий, в котором один из пользователей поинтересовался,была ли уже просверлена «дырочка» в ракете.

На это гендиректор «Роскосмоса» обратился к пользователю на «ты» и заявил, что он через эту дырочку и говорит.

Отмечается, что шутка про «дырочку» была связана с утечкой воздуха на МКС, а именно на корабле «Союз МС-09», которая произошла 30 августа 2018 года. Экипаж был поставлен в известность только утром, поскольку падение давления было незначительным. Космонавты были уверены в том, что отверстие было сделано сверлом, а в «Роскосмосе» полагали, что всему виной микрометеорит. Позднее дыру заделали.

Ранее космонавт Олег Артемьев пошутил о «пытках» на опросе про «дырочку» в «Союзе».