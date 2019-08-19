В Сети оценили необычную находку на «мосту Кличко» в Киеве

Пользователи Сети высмеяли неожиданно обнаруженную находку в «мосту Кличко» в Киеве. Об этом сообщает «Украина.ру».

Очевидцы запечатлели на видео мух, которые стали активно появляться в стеклянных вставках пешеходно-велосипедного моста в центре столицы Украины, который прозвали «мостом Кличко».

Отмечается, что многие ужаснулись находкой, тогда как другие начали высмеивать мост.

«Это как отражение головы мэра: то пустота, то тараканы», «Завтра полмиллиона выделят на освобождение мухи», — написали в социальных сетях.

Некоторые предположили, что мухи являются бактериологическим оружием, которое будет уничтожать мост.

Ранее сообщалось, что треснувшие после прыжков братьев мэра Киева Виталия Кличко и спортсмена Владимира Кличко панели на мосту закрыли от пешеходов.