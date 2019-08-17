Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этот способ позволит их скрывать от оптических средств. Для этого спутники намерены покрывать рассеивающей свет воздушно-пузырчатой пленкой. Это позволит сократить видимость объекта на орбитах с высотой более 10-20 тыс. км.

Ранее сообщалось, что Роскосмосу удалось получить патент на изобретение спутника, саморазлагающегося в космосе.