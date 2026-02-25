В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется

В настоящий момент президент России Владимир Путин не планирует телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Песков заявил, что встреча Путина с президентами Украины и США имеет смысл лишь для финализации договоренностей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России».

17 и 18 февраля в Швейцарии прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Встречи состоялись в Женеве, делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми».

Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф допустил вероятность встречи Путина и Зеленского в ближайшие недели при посредничестве Трампа.